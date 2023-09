Ostatni raz podobne manewry odbywały się w Polsce ponad 20 lat temu. W ćwiczeniach "Route 604" wezmą udział nie tylko piloci i ich maszyny, ale również personel niezbędny do zabezpieczenia, służby inżynieryjno-lotnicze, wojskowa straż pożarna, logistycy, JTAC (nawigatorzy naprowadzania lotnictwa), a także Wojska Obrony Terytorialnej i Żandarmeria Wojskowa.

Wydanym komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przypomina, że "nawet zwykła droga publiczna może być miejscem wykorzystanym do lądowania i startów samolotów wojskowych". Drogowe odcinki lotniskowe pełnią funkcję lotnisk rezerwowych dla wojska.

Chociaż są to fragmenty odpowiednio przygotowane (należycie utwardzone, posiadające wystarczająco dużo miejsca, w tym dla załóg odpowiadających za tankowanie czy uzbrajanie), pojawienie się samolotów na drodze publicznej może wywoływać duże zdziwienie postronnych obserwatorów.

Zwłaszcza, że w przypadku "Route 604" zaplanowano wykorzystanie takich maszyn jak cenione niemal na całym świecie myśliwce F-16 mogące rozwijać prędkość do 2 Ma (ok. 2124 km/h) i przenosić wiele różnego rodzaju rakiet i bomb oraz wielkich transportowców. Wiele mówi się o nich w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, Kijów mocno zabiega o pozyskanie tych myśliwców .

C-130 Hercules i C-295 to samoloty wyprodukowane odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Pierwszy z nich cechuje się długością 29,8 m oraz rozpiętością sięgającą aż 40,4 m. W przypadku drugiego wartości te wynoszą 24,5 m i nieco ponad 25 m. M28 to natomiast polska konstrukcja opracowana przez PZL-Mielec. Jej długość to 13,10 m.