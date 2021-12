Samolot widmo w Google Maps. Udało się go uchwycić na zdjęciu

Bombowiec po raz pierwszy oblatano w lipcu 1989 roku. Obecnie w USAF (Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych) służy 20 takich modeli. Są one zdolne do przenoszenia bomb konwencjonalnych i jądrowych, a także do śledzenia rzeźby terenu czy sprawnego omijania przeszkód podczas lotów.