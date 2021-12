Samolot miał usterkę. Szybka reakcja pasażerów pomogła uniknąć kryzysu

Zadanie było możliwe do wykonania, bo DHC-6 Twin Otter zaliczane są do lekkich konstrukcji. Są to kanadyjskie samoloty transportowe, produkowane przez firmę De Havilland Canada. Ich masa własna wynosi 3221 kg, a masa startowa 5670 kg. Długość samolotu to 15,77 m, rozpiętość skrzydeł 19,81 m, a wysokość 5,94 m. Samoloty w wersji pasażerskiej wyposażone są w 21 miejsc, dwa silniki turbośmigłowe Pratt & Whitney Canada PT6A-34 i mogą latać z maksymalną prędkością 350 km/h.