Samochody same będą się naprawiać? Ten metal potrafi "magiczne" rzeczy

Chodzi o to, że jeśli nitinol zostanie w określonej temperaturze ukształtowany w jakiś sposób, po ochłodzeniu "zapamiętuje" nadany mu kształt. Nawet jeżeli teraz całkowicie zdeformujemy nasz kawałek metalu, wystarczy podgrzać go do pewnego progu, żeby samoczynnie i bardzo szybko powrócił do swojej poprzedniej formy.