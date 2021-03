Samochody, które chciałbyś mieć w swoim garażu. Programy motoryzacyjne, od których się nie oderwiesz

Witamy w męskim świecie!

Pandemia i lockdown nadal dają nam się we znaki. Szczególnie panowie, którzy spędzają wolny czas w domu, nie mają lekko. Jeśli cała rodzina skupia się wokół jednego telewizora, nie jest łatwo znaleźć chwilę na obejrzenie czegoś tylko dla własnej przyjemności. Dlatego warto pomyśleć o telewizji cyfrowej , którą możemy oglądać również na komputerze, tablecie czy telefonie. Da nam to duże pole możliwości spędzania czasu wolnego ze swoimi ulubionymi programami o samochodach. Na platformie streamingowej Netflix dostępnych jest wiele programów i filmów z super samochodami w roli głównej. Jeśli jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy, choć na chwilę uciec od codziennych problemów - pomyślmy o zorganizowaniu prawdziwego męskiego wieczoru!

Wystarczy nam do tego telewizor, komputer lub ekran z podłączeniem do sieci, przekąski, ulubione napoje i oczywiście zaproszeni kumple.

Luksusowe superszybkie auta

Hyperdive - pełna emocji produkcja dla fanów dużych prędkości. Opowiada o wyjątkowych śmiałkach z całego świata, którzy zasiadając za kierownicami tuningowanych samochodów, wyruszają na najniebezpieczniejszy tor przeszkód, o jaki można sobie wyobrazić. To prawdziwy test nie tylko dla ich samochodów, ale również umiejętności prowadzenia oraz wytrzymałości psychicznej. Jest to oryginalna produkcja Netflixa, której nie zobaczymy nigdzie indziej.

Fastest Car- dwa niezwykłe sezony, które pokazują zmaganie człowieka z maszyną. W każdym odcinku oglądamy prawdziwych pasjonatów motoryzacji, którzy swoją ciężką pracą próbują stworzyć najszybsze samochody na świecie. Na koniec odcina stają do wyścigu z właścicielami supersamochodów. Chcesz sprawdzić, czy Honda CRX z 1984 roku zostawi w tyle Ferrari California? Koniecznie obejrzyj ten niesamowity program.

Formuła 1. Jazda o życie - wielka produkcja, dzięki której znajdziemy się za kulisami jednego z najbardziej popularnych wyścigów świata. W dziesięciu odcinkach poznajemy prawdziwe oblicze sportu, jakim jest Formuła 1. Ten biznes to wielkie emocje, ludzkie łzy i dramaty, a przede wszystkim ciągła walka o zwycięstwo. Gwarantujemy, że nie będziesz mógł się od niego oderwać!

Coś dla fanów klasyki

Jeśli marzysz o własnym warsztacie, jesteś miłośnikiem klasycznych aut i rozmarzonym wzrokiem patrzysz na modele z lat 50-tych, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Na Netflix mamy programy, w których się zakochasz!

Mistrzowie renowacji samochodów to seria, która przedstawia życie barwnej ekipy z Gotham Garage. Ci wielbiciele ponadczasowych aut, do każdego wraku podchodzą z sercem i miłością. Oferując swój czas i pasję, doprowadzają zardzewiałe i zdezelowane samochody do formy z czasów ich świetności. Jednak, czy znajdą kupców gotowych zapłacić miliony za ich wizję?