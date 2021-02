Samochód… jak telefon? Poznaj Android Automotive OS

System Android znany jest milionom użytkowników smartfonów na całym świecie. Wielu kierowców używa też opcji nazwanej Android Auto, umożliwiającej połączenie telefonu z systemem infotainment samochodu. Ale już wkrótce samochody będą mieć własny system operacyjny oparty na Androidzie, czyli wdrożony wspólnie przez Volvo i Google Android Automotive OS.

Co warto wiedzieć o systemie pokładowym, Volvo

O ile zwykły Android Auto to tylko „nakładka” oferująca dostęp do wybranych aplikacji i funkcji telefonu, o tyle Android Automotive OS jest pełnoprawnym systemem infotainment, który zapewnia także dostęp do funkcji pojazdu, jak na przykład sterowanie klimatyzacją.

Volvo XC40 Recharge z systemem Android Automotive

Pierwszym samochodem z pełnym i funkcjonalnym systemem Android Automotive jest elektryczne Volvo XC40 Recharge (o którym więcej tutaj). Wszystkie samochody będą na stałe połączone z internetem, co pozwoli na korzystanie z aplikacji także podczas jazdy, oczywiście z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Zyskamy zatem dostęp na przykład do nawigacji Google Maps, która w czasie rzeczywistym będzie współpracować z aktywnym tempomatem, informując o ograniczeniach prędkości, korkach, objazdach czy podpowiadając trasy alternatywne z ominięciem płatnych autostrad. Nawigacja będzie także śledzić stopień naładowania baterii i w razie potrzeby poprowadzi do najbliższej stacji ładowania.

System Android Automotive to oczywiście także dostęp do aplikacji takich jak Spotify czy Tidal. Będą one obsługiwane bezpośrednio z poziomu ekranu centralnego, bez konieczności podłączania telefonu. Oczywiście, standardowa funkcja Android Auto pozostanie, mało tego, samochody wyposażone w Android Automotive będą obsługiwać także Apple CarPlay – ważna informacja dla posiadaczy iPhone’a.

Jednak najważniejszą cechą nowego systemu jest powierzenie kontroli głosowej asystentowi Google. Poza obsługą aplikacji będzie on także sterować klimatyzacją czy ogrzewaniem foteli. Wystarczy wydać komendę typu „ustaw temperaturę na 20 stopni” lub „włącz ogrzewanie kierownicy”. Można też będzie zapytać o prognozę pogody, wynik ostatniego meczu lub cokolwiek, co asystent będzie w stanie wyszukać w internecie. Taka integracja przyczynia się do mniejszego rozpraszania uwagi kierowcy. System, który Volvo nazywa Google Automotive Services, będzie rozpoznawał komendy głosowe wydawane po polsku i w innych językach, niekoniecznie tak powszechnie używanych jak angielski.

Elektryczne XC40 to także pierwsze Volvo, które otrzyma tak daleko idącą możliwość aktualizacji oprogramowania i systemu operacyjnego drogą bezprzewodową (over-the-air). System i funkcje pokładowe elektrycznego XC40 będą ewoluować i poprawiać się w miarę upływu czasu. W większości aut są one najlepsze w chwili opuszczenia przez auto fabryki, a potem stają się coraz bardziej przestarzałe. Dzięki integracji z platformą Google będą aktualizować się na bieżąco, nawet bez wiedzy użytkownika. Będzie także przybywać samych aplikacji – architektura systemu Android jest już dobrze znana programistom, a dla Android Automotive powstanie specjalny dział w sklepie Google Play.

Niewykluczone, że w miarę rozwoju i doskonalenia system będzie pojawiać się także w innych modelach Volvo, są nim także zainteresowane koncerny PSA i General Motors. Współpracę z Google ogłosił także Ford. W przyszłości Android Automotive ma więc szansę stać się równie popularny w samochodach, jak zwykły Android w telefonach.