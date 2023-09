Tym się wożą polscy kontrterroryści. Pokazali Tura VI

Lekki transporter opancerzony Tur VI 6×6 został wyposażony w 6-cylindrowy silnik rzędowy, z układem wtryskowym Common Rail, o pojemności 6,9 l i mocy 326 KM (240 kW), sprzężony z automatyczną skrzynią biegów. W pojeździe zastosowano zawieszenie zależne, oparte o układ zawieszenia parabolicznego. Ochrona balistyczna pojazdu reprezentuje poziom 2 według STANAG 4569. Wyposażenie pojazdu to klimatyzacja, ogrzewanie niezależne, filtrowentylacja, luki strzelnicze z wizjerami, wyciągarka elektryczna z przodu i taran przedni. Tur VI 6×6 może transportować 8 osób (wraz z kierowcą), z pełnym wyposażeniem indywidualnym.

Pierwszy model lekkiego transportera opancerzonego Tur VI w układzie napędowym 4×4 opracowano na podwozu samochodu Ford F-550. Wóz pokazano na MSPO w Kielcach we wrześniu 2018. Docelowy wariant powstał jednak na bazie ciężarówki MAN 4×4 napędzanej 6,9-litrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 327 KM. Tur VI 4×4 może transportować kierowcę i dziewięć osób.

W 2015 roku rozpoczął się dialog techniczny, który miał na celu wyłonienie dostawcy nowych pojazdów opancerzonych dla Policji. Postępowanie na dostawę wozów rozpoczęto 9 października 2018 roku, do którego stanęły: austriackie przedsiębiorstwo Franz Achleitner z pojazdem RMMV Survivor R oraz AMZ-Kutno z pojazdem Tur VI 4×4.

W wymaganiach przetargowych postawiono warunek, by pojazdy były wyposażone w rampę szturmową. 21 grudnia 2018 przetarg na dostawę 8 pojazdów wygrała spółka AMZ-Kutno. Wartość kontraktu wyniosła 24 999 998,46 zł (Policja wybrała LTO). Pierwsze 5 pojazdów dostarczono do odbiorcy w grudniu 2019, zaś pozostałe 3 we wrześniu 2020. Dwa pojazdy zostały wyposażone w rampę szturmową, które dostarczyła spółka Concept z Bielska-Białej.