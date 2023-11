Amerykanie wysyłają swoje myśliwce do Bydgoszczy. Tutaj przedłużają ich życie

Mimo wprowadzania do uzbrojenia coraz większej liczby myśliwców 5. generacji F-35 Lightning II, amerykańskie siły powietrzne nie zaprzestały modernizacji starszych typów myśliwców. Prace mające wydłużyć czas służby samolotów wielozadaniowych F-16 należących do USAF są prowadzone przez zakład z Bydgoszczy, który wygrał walkę o kontrakt z rywalem z Europy Zachodniej.

F-16 pozostają najliczniejszym typem myśliwca US Air Force. Od początku służby były wykorzystywane bardzo intensywnie, a najwięcej godzin wylatały w czasie wieloletnich konfliktów w Afganistanie i Iraku. Ich przeciętny wiek wynosi około 30 lat, a wśród maszyn ciągle będących w eksploatacji znajdują się nawet myśliwce starszych wersji, jak F-16C Block 30, które po żadnym względem nie dorównują najnowszym F-16 Block 70.

F-16 jeszcze przez wiele lat zostaną w służbie

F-16 były produkowane z planowanym resursem 8000 godzin i wiele egzemplarzy zbliża się już do tego limitu. Jednak rosnące ryzyko konfliktu z Rosją czy Chinami oraz ograniczenia budżetowe blokujące możliwość zakupu większej liczby F-35 wymuszają na Amerykanach utrzymywanie F-16 w służbie jeszcze przez wiele lat. W związku z tym w 2018 r. zainicjowano program wydłużenia czasu służby SLEP (Service Life Extension Program). Jego podstawowym celem jest wymiana zużytych części płatowca i wzmocnienie jego konstrukcji, dzięki czemu resurs samolotów wzrośnie do 12 000 godzin.

F-16C z 31. Skrzydła Myśliwskiego z bazy Aviano we Włoszech

W ramach programu SLEP wymienione zostaną wręgi i podłużnice, modyfikacji ulegną skrzydła i łączenia skrzydeł z kadłubem, a ponadto zostaną zainstalowane całkowicie nowe łączenia wybranych elementów płatowca, a górne poszycie kadłuba zostanie wymienione. Remont jednego egzemplarza trwa 9 miesięcy i kosztuje 2,4 mln dolarów. Remonty mogą się odbywać w różnych zakładach, a pakiety części niezbędnych do wykonania prac są przesyłane w gotowych zestawach. Producentami części są małe i średnie przedsiębiorstwa współpracujące z głównym producentem samolotu, koncernem Lockheed Martin.

Chociaż program SLEP dotyczy ściśle konstrukcji samego płatowca, to przy okazji są realizowane również inne prace zwiększające możliwości bojowe starych F-16. Przede wszystkim na komputerach pokładowych jest instalowane oprogramowanie Operational Flight Program M7.2+ pozwalające na integrację z samolotem radarów AESA AN/APG-83 SABR czy pocisków AGM-158B JASSM-ER i najnowszej wersji pocisku powietrze–powietrze AIM-120D AMRAAM. Ponadto instalowany jest nowy automatyczny system ostrzegający o kolizji z ziemią. Modernizowane są również systemy walki elektronicznej ALQ-131 i ALQ-213 Electronic Warfare Management System, a także wyrzutnia flar i dipoli PIDS+. Wprowadzone zmiany mają pozwolić utrzymać F-16 w służbie co najmniej do 2048 r.

W Bydgoszczy będą modernizowane również myśliwce stacjonujące w USA

Sukces Wojskowych Zakładów Lotniczych

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy zdobyły pierwsze zlecenie na prowadzenie modernizacji SLEP w F-16 należących do amerykańskich sił powietrznych w 2022 r. Prace przy pierwszym samolocie zainaugurowano 22 listopada ubiegłego roku. Był to wielki sukces bydgoskiego zakładu, który w walce o kontrakt pokonał belgijską firmę SABCA, która od dekad odpowiadała za różne prace naprawcze przy amerykańskich F-16 w Europie, a ponadto przed laty uczestniczyła w produkcji licencyjnej F-16.

Modernizacja SLEP zwiększa resurs F-16 z 8000 do 12000 godzin

Kontrakt o maksymalnej wartości 365 mln dolarów został podzielony na dwie pięcioletnie fazy. W tej chwili w trakcie realizacji jest pierwsza faza pięcioletnia. Po jej zakończeniu, w zależności od rezultatów i dalszego zapotrzebowania umowa może być przedłużona o kolejne pięć lat do 2032 r. W tej chwili program jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory wydawało się, że w Bydgoszczy będą modernizowane jedynie F-16 z amerykańskich jednostek stacjonujących na stałe w Europie. Są to 31. Skrzydło Myśliwskie z bazy Aviano we Włoszech i 52. Skrzydło Myśliwskie z bazy Spangdahlem w Niemczech. 31. Skrzydło dysponuje myśliwcami F-16 Block 40, a 52. Skrzydło wariantem F-16 Block 50. Jednak według najnowszych informacji remonty w WZL 2 będą przechodziły także myśliwce stacjonujące na co dzień w USA.

F-16 pozostaje najliczniejszym typem myśliwców w US Air Force

W pierwszej połowie listopada do bazy Aviano przybyło kilka myśliwców z różnych jednostek US Air Force. Ich dalszy plan lotu zakładał przebazowanie do Spangdahlem, a wreszcie do Bydgoszczy. Wśród nich były myśliwce z 180. i 20. Skrzydła Myśliwskiego, a także ze szkoły pilotów myśliwskich USAF Weapons School. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości można się spodziewać przybycia na remonty kolejnych samolotów zza oceanu.

