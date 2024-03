Plaster na gardło umożliwiający mówienie bez udziału strun głosowych

Co więcej, sprzęt ten nie tylko wykrywa ruchy gardła i krtani związane z mową, ale także wykorzystuje je do wytwarzania energii elektrycznej, co oznacza, że z urządzenia można korzystać bez baterii. Aparat opisany na łamach "Nature Communications" (DOI: 10.1038/s41467-024-45915-7), teoretycznie mogłoby pomóc w komunikowaniu się osobom z zaburzeniami głosu spowodowanymi uszkodzonymi lub paraliżem fałdów głosowych, ale także tym, którzy wracają do zdrowia po operacji nowotworu gardła.