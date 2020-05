WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał partnera 1 godzinę temu Rynek reklamy internetowej rośnie w czasie epidemii. Najwięcej zyskują Google i Facebook Jak wynika z najnowszego raportu Interaktywnie.com, Internet umocnił swoją pozycję jako lider polskiego rynku reklamowego. Ale co wydarzy się do końca roku 2020? Wszystko wskazuje na to, że z powodu pandemii koronawirusa biznes przenosi się jeszcze szybciej do sieci. Czy jednak firmy będą miały pieniądze na reklamę? Może i rynek promocji internetowej nie będzie rósł, ale raczej nie będzie notował drastycznych spadków. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Materiał partnera Interaktywnie.com Według analizy Interaktywnie.com, branżowego portalu o marketingu w Internecie, rynek reklamy w sieci ma się dobrze, a zyskują na nim przede wszystkim Google i Facebook. To do tych koncernów trafia najwięcej budżetu reklamowych. Cały ebook w pdf można pobrać tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/raport-agencje-seo-i-marketing-w-google-dane-analizy-nowosci-porady-ekspertow-260071 Reklama internetowa na smartfonach wiedzie prym. Hamują wydatki na wideo • Według badania IAB/PwC AdEX, wysoką dynamikę odnotowała komunikacja marketingowa w urządzeniach mobilnych, która wypracowała ponad 40% wzrostu.

• Kanał ten stanowi już ponad jedną czwartą wydatków reklamowych online, a jego dynamika rok do roku wyniosła 17%.

• Na tempo rozwojowe rynku nadal duży wpływ miała reklama sprzedawana w modelu programmatic oraz w mediach społecznościowych.

• Wart odnotowania jest fakt, że wideo online, które we wcześniejszych latach osiągało dwucyfrowe indeksy, w roku 2019 wyhamowało rozwojowy impet osiągając dynamikę na poziomie zaledwie kilku procent.

• Wyhamowanie to jest jednak wynikiem wyłącznie spadku wydatków na out-stream, podczas gdy formaty in-stream osiągnęły dynamikę na poziomie 17%. Zjawisko to dotyczy zarówno rodzimego rynku, jak i globalnych graczy. Ogólny obraz rynku nie uległ zmianie – dominuje reklama graficzna z prawie połową udziałów w torcie reklamowym online, marketing w wyszukiwarkach pozyskuje prawie jedną trzecią, ogłoszenia prawie jedną szóstą, zaś e-mail około 2%. Jak wygląda rynek reklamy online Wszystkie formaty wypracowały dodatnie indeksy, oprócz reklamy e-mail, która wciąż notuje wskaźnik ujemny. Zmianie nie uległ także udział poszczególnych branż w wydatkach reklamowych online. Ranking sektorów jest prawie identyczny jak w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Na miejscu zdecydowanego lidera plasuje się handel, a kolejne miejsca zajmują odpowiednio: telekomunikacja, motoryzacja, finanse i żywność. Największe wzrosty zanotowały kategorie: „odzież i dodatki” (prawie 30%) oraz „handel i media, książki, CD i DVD” (obydwie prawie 20%). Marketing w Google - te dane mówią same za siebie Google ma prawie 75 proc. udziału w rynku wyszukiwarek, użytkownicy korzystają z niej 3,5 miliarda razy, co oznacza, że co sekundę do giganta spływa 2,5 miliona zapytań. Użytkownicy pytają o korki, rozkład jazdy pociągów, tramwajów czy autobusów, pogodę i najnowsze newsy, a także - szukają informacji na temat produktów, które zamierzają kupić. To daje wiele okazji, by zaprezentować swoją markę potencjalnym klientom, zwiększyć ruch na swojej stronie, zwiększyć konwersję i w końcu poprawić wyniki sprzedażowe. Reklama w Google to, zwłaszcza dla firm z sektora e-commerce, podstawa. Płacimy wyłącznie za bezpośrednie kliknięcia lub wyświetlenia reklam, co sprawia, że - przy odpowiedniej optymalizacji kampanii - ta forma reklamy może być bardzo skuteczna. Budżet, jakim dysponujemy nie jest jednak bez znaczenia. To oczywiste, że na inne rzeczy może jednak liczyć początkujący e-sklep, a na inne dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Według badania przeprowadzonego przez Gemius, w lutym 2020 roku największą popularnością wśród wszystkich właścicieli portali internetowych cieszyła się Grupa Google. Odwiedziło ją ponad 26 mln osób, czyli prawie 93,7% polskich internautów. Na drugim miejscu znalazła się grupa RAS Polska (należy do niej m.in. Onet), a na trzecim Grupa Wirtualna Polska. Z kolei zaraz poza podium uplasował się Facebook z wynikiem 20,5 mln internautów. W rankingu popularności domen w Polsce przodują natomiast google.com, facebook.com i youtube.com, a tuż za podium plasuje się onet.pl. Przedstawiono też ranking aplikacji mobilnych, według którego najpopularniejsze są aplikacje: Google, YouTube, Google Mapy oraz Messenger. Liczba internautów w Polsce w lutym 2020 roku wyniosła ogółem 27,9 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (używanych w domu oraz w pracy) z sieci korzystało 22,8 mln osób, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) – 23,8 mln. Więcej w raporcie do pobrania w raporcie:

https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/raport-agencje-seo-i-marketing-w-google-dane-analizy-nowosci-porady-ekspertow-260071 Materiał partnera Interaktywnie.com Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze