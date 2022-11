Najpopularniejszy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym w Polsce to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik w zależności od rodzaju prowadzonej działalności płaci z góry określony procent od swoich przychodów bez odliczania kosztów jego uzyskania (w praktyce jest 10 różnych stawek podatkowych: 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12%, 12,5%*, 14%, 15% oraz i 17%). Brak możliwości rozliczania kosztów to oczywiście wada, jednak w wielu przypadkach nie jest ona na tyle znacząca, aby wybrać inną formę opodatkowania.

Zasadnicza korzyść, jak wynika z faktu rozliczania się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany polega na tym, że podatek ryczałtowy płaci się od przychodu, a nie dochodu. Nawet jeśli przedsiębiorca nie rozliczy kosztów (koszty nie obniżą należnego podatku), to i tak stawka podatku, według jakiej będzie musiał się podatnik ryczałtowy rozliczyć, będzie niższa, niż miałby to zrobić według skali podatkowej, czy podatku liniowego. Ustawa określa dokładną stawkę dla każdego rodzaju działalności (jest 10 stawek), dlatego w jednej branży ryczałt będzie korzystniejszy niż w innej. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy przypisani do niższych stawek znacznie częściej zapewne będą wybierać ryczałt. Trudno się temu dziwić, wszak, jeśli to możliwe i zgodne z prawem, to czemu nie płacić niższych podatków.