Ruszyła akcja "Smog". Policja przeprowadza wzmożone kontrole samochodów

28 stycznia rozpoczęła się w Polsce pierwsza w tym roku akcja "Smog", podczas której policjanci przeprowadzą kontrole emisji spalin oraz sprawdzą ogólny stan techniczny samochodów. Naruszenie norm oznaczać będzie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

We wtorek 28 stycznia rozpoczęła się pierwsza w tym roku akcja "Smog". W jej ramach kilka tysięcy policjantów z całej Polski przeprowadzi kontrole emisji spalin - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze sprawdzą także ogólny stan techniczny pojazdów. Akcja wystartowała o 6:00 i potrwa do godziny 22:00 .

Funkcjonariusze podczas kontroli wyposażeni będą w dymomierze oraz analizatory spalin. Pierwsze wykorzystywane są do do pomiarów jakości spalin w samochodach z silnikiem Diesla, drugie zaś w pojazdach z silnikiem Diesla i benzynowych. Policjanci posiada około setki tego typu urządzeń. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie wymagań ochrony środowiska, patrole będą mogły zatrzymać dowód rejestracyjny i zakazać jazdy niesprawnym pojazdem. Jak podkreśla policja, funkcjonariusze mają prawo zatrzymać dokument nawet w przypadku, gdy nie dysponują urządzeniem do pomiaru jakości spalin.