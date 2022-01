Rozdzióbią nas kruki i drony, czyli modernizacja po polsku

Filary europejskiego programu MGCS (MainGroundCombat System), czyli Francja i Niemcy, do tej pory bardzo wstrzemięźliwie podchodzili do ewentualnego udziału w nim Polski. Zwłaszcza że na szali leży gigantyczne zamówienie, obejmujące około 600 czołgów – to więcej, niż chcą zamówić Francja i Niemcy łącznie. Co będzie odpowiedzią na polskie potrzeby?