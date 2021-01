WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 kawa oprac. Magdalena Tatar Dzisiaj, 26-01-2021 19:06 Rozbudzą cię kawą o poranku. Ekspresy, które nie kosztują kroci Elegancki ekspres to prawdziwa ozdoba wnętrza, tzw. domowy barista i sposób na uniknięcie walki z wszechobecnymi fusami... "Ten idealny" ekspres według konsumentów zapewnia odpowiedni smak kawy i zachowuje przyzwoity stosunek jakości do ceny. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Odpowiedni wybór napojów, łatwe czyszczenie i niewielkie wymiary - tego szukamy najczęściej Źródło: Adobe Stock Obudź się przed wyjściem z domu Miłośnicy kawy oczekują od tego napoju czegoś więcej niż jedynie pobudzenia. Równie ważny jest aromat, gatunek oraz sposób przygotowywania, który może stać się prawdziwym rytuałem. Oczywiście kuszące jest kupowanie gorącej kawy w ulubionym stylu w kawiarni, lecz taka praktyka co dzień szybko może zrujnować budżet. Kluczem do sukcesu może być parzenie kawy w kawiarce albo odpowiedni ekspres. Pierwsza metoda jest tania, ale wymaga wprawy, większej ilości czasu i cierpliwości w częstym czyszczeniu gadżetu. O krok dalej mogą iść zwolennicy prostszych rozwiązań i osoby zapracowane - ich wybór pada na coraz lepsze ekspresy kapsułkowe. Nie odpowiada ci smak kawy z kapsułki? Nie każdy może sobie pozwolić na duży, w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy. Pełnowymiarowe urządzenia zajmują mnóstwo miejsca, kosztuję niemal tyle, co nowe auto i raczej nie sprawdzą się w małych mieszkaniach. Mniejsze i równie wydajne modele kosztują mniej, zapewniają dobry smak kawy i też zaspokoją potrzeby rodziny. Wśród nich znajdziemy także polecane, renomowane marki specjalizujące się w ekspresach do kawy. Dla wymagających i... leniwych Jeśli nie czujesz się pewnie w obsłudze klasycznego ekspresu kolbowego, możesz wybrać modele automatyczne, które oferują mnóstwo trybów pracy i pozwolą na przygotowanie kilku typów napoju. Wystarczy wcisnąć przycisk i gotowe. Aksamitne latte, delikatne cappuccino czy mocne espresso, przygotowanie każdego z nich to kwestia kilku sekund. Doskonałe rozwiązania technologiczne pozwalają na całkowite zautomatyzowanie procesu przygotowywania kawy, począwszy od zmielenia ziaren, a na spienianiu mleka skończywszy. Kiedyś luksus - dziś chce go mieć każdy Do pewnych elementów wyposażenia wnętrz trzeba dojrzeć. Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, kiedyś kuchnia wyposażona w zmywarkę uchodziła za luksusową. Z czasem ekspres do kawy (poza poczciwym modelem przelewowym) także się nim stał, a w sklepach, kawiarniach i luksusowych apartamentach mogliśmy podziwiać urządzenia najwyższej klasy - czyli te w pełni zautomatyzowane, oferujące pełną personalizację w przyrządzaniu kawowych napojów, a także najwyższy stopień automatyzacji - od urządzenia, przez przygotowanie naparu, po czyszczenie ekspresu. Gorąca woda przepuszczana jest w ekspresie przez kolbę ze zmieloną kawą, wyciągając z niej maksimum smaku, dzięki czemu możesz cieszyć się aromatycznym napojem. Osoby, które preferują kawę świeżo mieloną, mogą wybrać model z wbudowanym młynkiem (najlepszy smak kawy gwarantuje ceramiczny) albo zaoszczędzić i zmielić kawę w osobnym gadżecie (koszt to ok. 100 zł). "Poproszę duże latte!" Na bazie espresso można przygotować wiele rodzajów kaw: od americano, przez popularne flat white po subtelne, mleczne cappuccino i latte macchiato. Mleczne, delikatne kawy cieszą się ogromną popularnością, ale nie w każdym ekspresie da się je wykonać. Modele, które spieniają i podgrzewają mleko, pomogą ci szybciej cieszyć ulubionym napojem. Jeśli lubisz mleczne kawy (popularne flat white jest najczęściej wybieranym rodzajem wśród wszystkich kawowych napojów wśród Polaków), do wyboru masz: manualne metody przyrządzania zabielanych kaw (kawiarka i spieniacz do mleka), napoje z kapsułek, urządzenia z dyszą spieniającą mleko, ekspresy ze wbudowanym pojemnikiem na mleko, które także je podgrzewają i spieniają, a także ekspresy ze zintegrowanym spieniaczem, które rurką zasysają mleko np. z kartonu, które po podgrzaniu trafia do kawy. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze