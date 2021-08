Rozbłyski na Słońcu. Burza magnetyczna może dotrzeć do Ziemi

We wtorek, 24 sierpnia doszło do eksplozji plamy słonecznej, znanej pod nazwą AR2859. Tego typu wybuchom towarzyszą koronalne wyrzuty masy (CME - coronal mass ejection), czyli wyrzuty olbrzymich obłoków plazmy, które mogą poruszać się z prędkością nawet 2 tys. kilometrów na sekundę. Według ekspertów CME może dotrzeć do Ziemi 27 sierpnia i spowodować burzę magnetyczną o skali G1.