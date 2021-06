Rosyjskie Su-30SM postraszyły Holenderską fregatę. Były uzbrojone po zęby

Jak zauważają eksperci z serwisu The Aviationist, co najmniej jeden z samolotów wielozadaniowych miał być uzbrojony w Ch-31P (oznaczenie NATO: AS-17 Krypton). Są to przeciwradarowe pociski przeciwokrętowe produkowane od lat 80. XX wieku. Napędza je zespół dwóch silników. Pierwszy z nich służy do rozpędzenia pocisku do prędkości 1,8 Mach (2200 km/h). Po jego odrzuceniu pracę rozpoczyna drugi silnik, który pozwala rozpędzić pocisk powyżej prędkości Mach 3, czyli ponad 3675 km/h.