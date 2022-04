Rosyjskie delfiny-żołnierze. Strzegą bazy morskiej w Sewastopolu

Według specjalnego komunikatu USNI News – strony informacyjnej Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych – opartego na zdjęciach satelitarnych, rosyjska marynarka wojenna umieściła przy wejściu do portu dwa wyszkolone delfiny, aby chronić bazę rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu. Delfiny zaczęły być widywane w tym regionie od lutego, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę.

Rosja miała trenować morskie ssaki do celów wojskowych w ośrodku szkoleniowym delfinów ukraińskiej marynarki wojennej na Półwyspie Krymskim, który Rosja zaanektowała od Ukrainy w 2014 roku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaczęło prowadzić program szkoleniowy, który w 2016 roku przyjął 5 delfinów butlonosych do celów wojskowych. Od początku ukraińskiej inwazji w lutym, wyszkoleni żołnierze używają delfinów w bazie marynarki wojennej w Sewastopolu przeciwko potencjalnym zagrożeniom ze strony Ukrainy.

Sewastopol – największy w Rosji port na Morzu Czarnym – jest bazą rosyjskiej marynarki wojennej. Zadaniem delfinów jest uniemożliwienie nurkom infiltracji portu i przeprowadzania ataków sabotażowych. Większość okrętów rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu znajduje się poza zasięgiem rakiet będących na wyposażeniu Ukrainy, ale okręty te są narażone na wszelkie ataki podwodne. Wiadomo, że delfiny były szkolone do zadań wojskowych przez różne strony, w tym Sowietów, od czasów zimnej wojny.

Stworzenia te mają zdolność łatwego przenikania do portów wroga. Zwłaszcza delfiny butlonose, znane z wysokiej inteligencji, mogą być wykorzystywane do wykonywania różnych zadań takich jak: zapobieganie wpływaniu nurków wroga do portów, wykrywanie min, misje zbierania informacji wywiadowczych oraz umieszczanie min na wrogich statkach.