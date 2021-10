Rosyjski niszczyciel kontra piraci. Żołnierze uniemożliwili porwanie statku [WIDEO]

Wice-Admirał Kułakow to drugi okręt projektu 1155 (Friegat), który otrzymał swoją nazwę na cześć wiceadmirała Nikołaja Kułakowa. Od lutego 1982 roku służy we Flocie Północnej, a jego główne przeznaczenie to zwalczanie okrętów podwodnych. Niszczyciel o długości 163,5 m i szerokości 19,2 m został wyposażony m.in. 8 wyrzutnik rakietotorped, 2 działa uniwersalne 100 mm, 4 działka 30 mm AK-630M oraz 2 miotacze rbg RBU-6000.