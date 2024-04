Rosyjska armia "prawie całkowicie została odtworzona". Amerykański urzędnik zabrał głos

Pod koniec marca Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin przekazał, że Rosja podczas wojny w Ukrainie straciła ponad 315 tys. żołnierzy. Dodał też, że mniejsza pomoc dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych doprowadziła do niedoborów amunicji na linii frontu, co ostatecznie pozwoliło Rosjanom poczynić postępy, ale i one sporo kosztowały Rosjan.

Jego zdaniem Rosja po dwóch latach wojny z Ukrainą okazała się nawet silniejsza niż ta Rosja, która zaczynała wojnę. Jak argumentował: "na jej [red. wojny] finansowanie przeznacza sto mld dolarów rocznie, a wszystkie kraje, które wchodzą w skład Grupy Ramstein razem z Ukrainą przeznaczają na ten cel 25 mld dolarów rocznie. Do tego dochodzi jeszcze ok. 20 mld dolarów na pomoc gospodarczą dla Ukrainy, ale i tak te dysproporcje są widoczne".

Podkreślił to również prof. Ponomariow, który w rozmowie z WP Tech zaznaczył, że Rosja nie ma większych problemów z pozyskiwaniem komponentów niezbędnych do zachowania płynności produkcji sprzętu wojskowego. "Nowoczesne komponenty potrzebne do produkcji broni pochodzą z przemytu. Nie został on ograniczony, wzrosły tylko obowiązujące ceny. W zasadzie do produkcji nowoczesnej broni u Putina wszystko pochodzi z przemytu z Zachodu. Są też dostawy z Chin, czy np. pociski z Korei Północnej" - mówił.