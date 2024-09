Rosjanie są przerażeni. Ta broń "oblewa" ich ogniem

Nie jest także znana skuteczność tego typu narzędzia w działaniach zbrojnych. Z nagrania wynika jednak, że "smoczy dron" może służyć do zmuszania wrogich jednostek do ucieczki z zajmowanych pozycji. Jednocześnie płomienie rozpylane przez bezzałogowca mogą służyć do niszczenia sprzętu – w tym m.in. broni ręcznej, amunicji, ale też słabo opancerzonych pojazdów, na które wysoka temperatura może mieć negatywny wpływ (m.in. uszkodzenie przewodów paliwowych, hamulcowych etc.).