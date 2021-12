Rosjanie przeprowadzili kolejny test Cyrkona. Pokazali nagranie

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti podaje, że pociski Cyrkon osiągają prędkość do 9 Machów, co oznacza, iż są dziesięciokrotnie szybsze niż dźwięk (mogą rozpędzić się do (11113 km/h). Deklarowany zasięg broni wynosi ponad 1000 kilometrów. Ważący trzy tony Cyrkon może być wystrzeliwany z jednostek nawodnych i okrętów podwodnych. Po wystrzeleniu ma wzlatywać na pułap ok. 30-40 km, a następnie zniżać się do lotu na wysokości 10-15 m nad powierzchnią morza.