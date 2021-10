Rosjanie pokazują S-70. Uderzeniowy samolot bezzałogowy robi wrażenie

Rosjanie odsłaniają tajemnice S-70

The War Zone zaznacza, że rosyjskie wojsko po raz pierwszy pokazało prototyp S-70 w 2019 roku. Od tego czasu opublikowano niewiele informacji na temat maszyny, chociaż w mediach społecznościowych co jakiś czas pojawiały się jej nieoficjalne zdjęcia. Serwis informuje też, że do tej pory ukończono tylko jeden z modeli tych dronów, ale najprawdopodobniej trzy kolejne są w budowie.