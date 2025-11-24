Rosjanie coś szykują. Przestawili bombowce strategiczne bliżej Ukrainy

Jak podaje portal Militarnyj w oparciu o monitorujące sytuację wojenną kanały na Telegramie Rosja miała przebazować z lotnisk na Dalekim Wschodzie do bazy lotniczej Olenja w obwodzie murmańskim aż 16 bomboców strategicznych Tu-22M3.

Co prawda, mimo iż baza Olenja znajduje się około 1800 kilometrów od granicy z Ukrainą, była już atakowana. Ta baza jest jednak jednym z niewielu optymalnych miejsc dla Rosjan pozwalających na optymalne wykorzystanie bombowców Tu-22M3, których zasięg operacyjny wynosi 2410 kilometrów. Wygląda, że Rosjanie planują jakiś zmasowany atak rakietowy z wykorzystaniem bardzo groźnych pocisków manewrujących Raduga Ch-22/32

Tu-22M3 - nosiciel dla potężnych pocisków Raduga Ch-22

Każdy bombowiec Tu-22M3 może przenosić trzy ważące po około 6 ton manewrujące pociski Raduga Ch-22 lub ich ulepszony wariant Ch-32 z poprawionym naprowadzaniem i zasięgiem zwiększonym do 1000 km.

Bazowy pocisk Ch-22 o zasięgu szacowanym na 600 km został zaprojektowany w czasach ZSRR do zatapiania lotniskowców. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do innych pocisków przeciwokrętowych lecących kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią radziecka konstrukcja wyróżnia się ogromną prędkością lotu.

Podczas gdy konkurenci lecą z prędkością nieco poniżej Mach 1 (340 m/s) to Ch-22 ma rozpędzać się do nawet około Mach 3 (około 1000 m/s). Jedyną zachodnią konstrukcją o zbliżonej charakterystyce są francuskie pociski manewrujące z rodziny ASMP z głowicą termojądrową.

Tak wysoka prędkość i lot na niskiej wysokości sprawiał, że systemy samoobrony okrętu miały bardzo mało czasu na reakcję. Warto jednak zaznaczyć, że taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadku jeśli przeciwnik nie ma samolotów AWACS, ponieważ naziemne lub nawodne radary mają zasięg ograniczony do około 40 km z powodu horyzontu radiolokacyjnego.

Co więcej, bardzo wysoka prędkość pocisków Ch-22 czy Ch-32 sprawia, że są one niepodatne na większość tanich i dostępnych w Ukrainie systemów przeciwlotniczych bądź lotnictwo dobrze radzące sobie z pociskami poddźwiękowymi takimi jak nawet Ch-69