Rosja zyskała nowy okręt podwodny. Ten model uznaje się za "akustyczną czarną dziurę"

Okręty projektu 636.3 uznawane są za jedne z najcichszych okrętów podwodnych z silnikiem Diesla na świecie. Zastępca dyrektora generalnego Centralnego Biura Konstrukcyjnego Inżynierii Morskiej Tskb Mt Rubin, Andriej Baranow nazywa je nawet "akustycznymi czarnymi dziurami". Łodzie mogą wykrywać wrogie okręty podwodne z odległości od trzech do czterech razy większej, niż one same są dla innych wykrywalne. Łodzie podwodne tego typu są przeznaczone m.in. do zwalczania okrętów podwodnych (ASW) i okrętów nawodnych (ASuW), a także do ogólnego rozpoznania i misji patrolowych.