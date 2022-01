Rosja zaatakuje Ukrainę? Były wojskowy z USA mówi wprost

Zdaniem Hodgesa najbardziej niepokojącym sygnałem jest narracja, którą stosuje ostatnio Kreml. – W ciągu ostatnich kilku tygodni Władimir Putin mówił o ludobójstwie w (okupowanym przez Rosję) Donbasie. Należy też pamiętać, że rosyjski rząd rozdaje paszporty ludziom w Donbasie. Być może jest to pretekst do wysłania sił zbrojnych w celu ochrony tych "biednych Rosjan, którzy cierpią z powodu ludobójstwa dokonywanego przez Ukrainę" – stwierdził były amerykański wojskowy w rozmowie z serwisem The Bulwark.