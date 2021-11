Rosja wysłała spadochroniarzy na Białoruś. Przylecieli samolotem Ił-76

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej budzi wiele obaw co do dalszego rozwoju sytuacji. Unia Europejska oskarżyła Białoruś o przeprowadzenie "hybrydowego ataku" przy użyciu migrantów, którzy są nakłaniani do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Pojawiają się również informacje o możliwości nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś.