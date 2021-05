Rosja. Pierwszy Ił-76MD-90A ukończony. Zobacz, jak prezentuje się gigant [Wideo]

Jak zauważa Zbiam.pl, Awiastar-SP produkuje samoloty transportowe Ił-76MD-90A dla Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, co jest przedmiotem kontraktu podpisanego w maju 2020 roku. Do końca tego roku firma powinna oddać 13 maszyn, a do końca 2028 roku planowana jest budowa kolejnych 14.