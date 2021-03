Rosja. Testy hipersonicznych pocisków Cyrkon na okrętach podwodnych jeszcze w tym roku

Rosyjska agencja TASS powołując się na wiarygodne źródło w tamtejszym resorcie obrony poinformowała, że już w czerwcu 2021 roku mogą się odbyć pierwsze testy pocisków hipersonicznych Cyrkon wystrzeliwanych z okrętów podwodnych . Do tej pory broń była udanie testowana wyłącznie na nawodnych okrętach wojskowych.

Agencja dodaje, że jeżeli zaplanowane na lato próby zakończą się pomyślnie, to pociski wejdą do służby w pierwszej połowie 2022 roku. Oznacza to, że Rosja w przeciągu roku może znaleźć się w posiadaniu broni, która zdaniem Władimira Putina nie ma odpowiedników na świecie.