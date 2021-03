Rosja testuje nowy autonomiczny pojazd podwodny. Pomoże w działaniach rotwniczych

Główny projektant systemu Jurij Rożkow opisał, że system składa się z dwóch kompaktowych pojazdów bezzałogowych przystosowanych do głębokowodnych zadań. Pierwszy z nich będzie, przy użyciu sonaru bocznego lub echosondy wielowiązkowej, poszukiwał obiektów na dni oraz w toni.

Nowy autonomiczny pojazd jest testowany zarówno pod kątem działań militarnych, jak i z myślą o przemyśle wydobywczym oraz badań naukowych. Konstrukcyjne jest on zbliżony do używanego przez polską Marynarkę Wojenną AUV Teledyne Marine Gavia.

Rosyjski pojazd podwodny mierzy 200 mm średnicy oraz 2150 mm długości, a waży ok. 63 kg. Maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 1000 m i może poruszać się on z prędkością 2,5 m/s. Zasilany jest baterią litowo-żelazowo-fosforanową i szacuje się, że będzie w stanie pracować bez przerwy ok. 6 godzin.