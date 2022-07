Rosja straciła jeden z najnowszych myśliwców. Do sieci trafiło nagranie

Ukraińskie Siły Powietrzne donoszą, że 19 lipca około godziny 20:00 w pobliżu miasta Nowa Kachowka, w obwodzie chersońskim doszło do zestrzelenia rosyjskiego myśliwca Su-35S, czyli jednej z najnowszych maszyn tego typu, które posiada Rosja. Wyjaśniamy, co to za maszyna i jakie ma możliwości.