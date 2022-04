Rosja sprowadza roboty na front. Na razie tylko do rozminowywania terenu

Jest to ciężki zdalnie sterowany pojazd na podwoziu gąsienicowym. Jego masa to 6 ton, długość 4,45 m, szerokość 2,02 m, a wysokość 1,49 m, a szerokość trału to 1,72 m. Wedle informacji producenta 360-stopniową świadomość sytuacyjną zapewniają cztery kamery przesyłające obraz do stacji kontrolnej oddalonej maksymalnie o 1000 m.