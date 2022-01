Rosja rozpoczęła duże manewry. Rozmieściła około 3000 żołnierzy

Rosjanie rozpoczęli kolejne manewry wojskowe

W ćwiczenia zaangażowano około 300 sztuk sprzętu wojskowego, w tym wozy bojowe piechoty BMP-2 i czołgi T-72B3. Wozy BMP-2 są przeznaczone do współpracy z czołgami. Mogą pomieścić do 10 osób i poruszać się z prędkością 65 km/h, a w przypadku przemieszczania się w zbiornikach wodnych – 7 km/h. Służą przede wszystkim do przewożenia piechoty i ochrony żołnierzy przed ostrzałem z broni ręcznej. Pojazdy tego typu są wyposażone w działko automatyczne 2A42 kalibru 30 mm, czołgowy karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm, system przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M111 Fagot, system przeciwpożarowy czy aparaturę dymotwórczą.