Rosja prowadzi ćwiczenia w Arktyce. Bombowce strzelały rakietami

Tu-160 to naddźwiękowy samolot nazywany oficjalnie przez NATO "Blackjackiem". Nieoficjalnie bombowiec jest znany jako "Biały Łabędź". W komorach Tu-160 zmieści się blisko 29 ton uzbrojenia. Wielką zaletą samolotu – zwłaszcza z perspektywy rozległych terytoriów Rosji – jest fakt, że może on przelecieć do 15 godzin bez tankowania. Gdy kończy mu się paliwo, można go natomiast tankować w powietrzu.