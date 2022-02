Rosja potrafi się bronić przed rojem dronów

Wszystko sprowadza się do bezzałogowego statku powietrznego, który jest wyposażony w stację sterowania, a także wielolufowy moduł bojowy. Opis jego możliwości jest taki, że może być zdolny m.in. do unoszenia się nad określonym obiektem, żeby chronić go przed potencjalnymi atakami wrogich sił. Takim obiektem pod ochroną może być np. czołg.