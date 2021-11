Rosja i Białoruś wysłały myśliwce. Patrolowały białoruską granicę

Myśliwce Su-30SM to wielozadaniowe samoloty bojowe opracowane przez biuro konstrukcyjne Suchoj dla Rosyjskich Sił Powietrznych. Maszyny są wyposażone w sprzęt do identyfikacji przyjaciela lub wroga, globalny system pozycjonowania i inercyjny system nawigacji. Su-30SM może przenosić zaawansowane uzbrojenie o masie do 8 ton, w tym m.in. w karabiny maszynowe, bomby, pociski powietrze-powietrze, pociski naddźwiękowe, a także rakiety. Uzbrojenie pozwala na atakowanie i niszczenie celów morskich, lądowych oraz powietrznych.