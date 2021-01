Rosja buduje kolejne atomowe okręty podwodne. Zwiększa możliwości swojej floty

Okręty powstaną w stoczni Siewmasz z Siewierodwińska. Ich budowa ruszy jeszcze w tym roku i najprawdopodobniej potrwa 7 lat. Będą to jednostki pływające typu Boriej-A (projekt 955A) o nazwach Dmitrij Donskoj i Kniaź Potiomkin.

Rosja się zbroi

Rosja dysponuje czterema okrętami podwodnymi tego typu. Dwa z nich służą we Flocie Pacyfiku, a dwa we Flocie Północnej. Na ich pokładzie mieści się 107-osobowa załoga, a także do szesnastu międzykontynentalnych pocisków balistycznych R‑30/3M30 Buława-30.