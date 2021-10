Rosja będzie negocjować z talibami? Kreml gotowy do rozmów

Przypomnijmy, że ODKB to Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która pełni rolę sojuszu wojskowego. Należą do niej Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan i Tadżykistan. Jak widać, część członków sojuszu to państwa położone niedaleko Afganistanu.