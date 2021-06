Roomba i6. Nowy model robota odkurzającego

Szczotki te obracają się przeciwbieżnie, rozbijając brud na mniejsze cząsteczki, a następnie unoszą go do góry, gdzie finalnie zassany zostaje do pojemnika na zanieczyszczenia. Osoby cierpiące na alergię dostrzegą filtr AeroForce, który przechwytuje 99% cząsteczek o wielkości do 10 μm – pyłków, roztoczy i drobnoustrojów. Główne szczotki iRobota Roomba i6 osadzone zostały na ruchomej głowicy, co gwarantuje ich stałą styczność z podłożem, więc uwadze robota nie ujdzie zanieczyszczenie.