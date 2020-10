WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Rola link buildingu w skutecznym pozycjonowaniu stron internetowych Dzisiaj coraz więcej osób oraz firm zakłada własne blogi i strony internetowe. Dzięki nim można dzielić się z innymi ludźmi swoimi przemyśleniami czy też twórczością. Firmowe strony internetowe stanowią z kolei podstawową metodę komunikacji z klientami i promowania własnej działalności. Samo zaprojektowanie ciekawej strony internetowej i umieszczenie jej w sieci to zaledwie połowa sukcesu. Aby strona generowała ruch, należy zadbać o jej skuteczne promowanie. Jedną z godnych polecenia metod jest skuteczne pozycjonowanie. Usługa pozycjonowania to bardzo złożony proces obejmujący bardzo wiele istotnych działań mających na celu poprawienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania Google po wpisaniu konkretnych słów i fraz kluczowych. W pozycjonowaniu bardzo ważna jest odpowiednia optymalizacja strony, właściwe nasycenie frazami kluczowymi oraz regularne dostarczanie czytelnikom wartościowych informacji. Kolejnym bardzo ważnym procesem, bez którego skuteczne pozycjonowanie nie byłoby możliwe jest tak zwany link building. Co warto wiedzieć o link buildingu? Link building to praktyka polegająca na zdobywaniu jak największej liczby odnośników, które prowadzą z innych stron na promowaną stronę internetową. Linki są pozyskiwane z różnych źródeł, a ogólna zasada mówi, że im wyższa jest jakość tych zewnętrznych źródeł, tym większą moc mają pozyskiwane linki co w konsekwencji wpływa na pozycję promowanej witryny w wyszukiwarce internetowej. Często w sieci można znaleźć różnego rodzaju wpisy na forach, ogłoszenia, komentarze czy też artykuły razem z linkami. Są one najczęściej związane tematycznie ze stroną, która jest promowana. Osoby, które pozostawiają taki link razem z komentarzem czy też powiązaną tematycznie treścią liczą na to, że robot Google zauważy taki odnośnik i powiąże go z dodaną treścią. Dzięki temu jego jakość będzie wysoka w oczach algorytmu, a promowana strona otrzyma wysoką ocenę. To z kolei przełoży się na wyższe miejsce w rezultatach wyszukiwania dla danej frazy kluczowej. Jak działa algorytm Google? Wiadomo, że wpływ na pozycję strony w wyszukiwarce ma duża ilość linków wysokiej jakości. Z drugiej strony wytyczne dla webmasterów nie określają jasno ilości oraz czynników wpływających na jakość. Wiadomo natomiast, że firma Google kładzie duży nacisk na content czyli zawartość promowanej strony oraz treści promujące daną stronę. Nie są to już proste teksty pisane z myślą o wyszukiwarkach i ich robotach tylko są to treści wartościowe. Oznacza to, że zarówno treści dostępne na stronie jak i w promujących serwisach muszą być powiązane tematycznie z promowanym serwisem i muszą stanowić pewną wartość dla odbiorców. Przykładowo powinny one odpowiadać na różne pytania i wątpliwości czytelników, itp. Dodatkowo treści muszą być unikalne czyli innymi słowy absolutnie nie mogą być skopiowane w całości albo chociaż w części z innych serwisów internetowych. Jak skutecznie pozyskiwać wartościowe linki? Jak widać link building nie jest łatwym procesem. Wymagania dotyczące źródeł pozyskiwanych odnośników są dość wysokie. Należy więc uważać w jakich miejscach umieszczane są odnośniki oraz jakimi treściami są one opatrzone. Nie każdy zna dobrze aktualne wytyczne i wymagania Google. W związku z tym dobrym pomysłem jest zatrudnienie fachowców, takich jak firmy pozycjonerskie. Na rynku działa również niejeden sklep SEO. Sklepy takie posiadają obszerną bazę własnych lub partnerskich stron internetowych zapewniających wysoką jakość linkom, które zostaną na nich opublikowane. Często firmy takie budują własne zaplecza. Dzięki temu linki są pozyskiwane w sposób sprawny, a czas oczekiwania na ich efekty nie jest długi. Z ofert takich sklepów korzystają zarówno osoby chcące samodzielnie pozycjonować własne strony, jak również firmy, które chcą szybko i niedrogo wspomóc proces pozycjonowania. Warto regularnie korzystać z pakietów linków oferowanych przez dobry i sprawdzony sklep SEO. Dzięki temu można nie tylko zbudować wysoką pozycję strony w wynikach wyszukiwania Google, ale również utrzymywać ją skutecznie przez długi czas. To właśnie dlatego oferty firm posiadających szeroką bazę źródeł linków są godne polecenia. Gdzie szukać dobrych sklepów SEO? Na szczęście na polskim rynku działa wiele firm, które specjalizują się w świadczeniu różnych usług z zakresu pozycjonowania SEO. Oferują one między innymi profesjonalny link building oraz wspieranie tego procesu poprzez sprzedaż pakietów linków prowadzących z dobrze wypozycjonowanych, wartościowych stron. Oczywiście linki dostępne w ofertach takich sklepów są dodawane przez doświadczonych pozycjonerów razem z odpowiednimi, wysokiej jakości treściami. Dzięki temu zamawiający może być pewny bardzo dobrych rezultatów takiego procesu. Aby znaleźć dobry sklep SEO wystarczy poszukać go w Internecie. 