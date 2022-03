Rodzaje i rozmiary kopert firmowych — jak wybrać odpowiednie?

Najbardziej rozpowszechnionym w świecie biznesu rozmiarem kopert są opakowania na listy, które mieszczą kartkę A4. Koperta firmowa powinna przede wszystkim pełnić funkcję solidnego, profesjonalnego zabezpieczenia dokumentów przed zgnieceniem, dlatego niezbędne jest odpowiednie dobranie koperty do gabarytów zawartości przesyłki. Chociaż w powszechnym mniemaniu najczęściej używaną kopertą listową jest ta o rozmiarze C6, firmy wybierają raczej większe egzemplarze. Wynika to z faktu, że markom często zależy na tym, aby wysyłany dokument nie był złożony na kilka części.

Rozmiary kopert pasujące do dokumentów A4 mogą być różne - wybór zależy od tego, na ile części zamierzasz złożyć zawartość przesyłki. Powszechnym typem koperty na listy jest model DL (220 × 110 mm), który został zaprojektowany z myślą o przesyłaniu papieru A4 - wystarczy złożyć go na trzy równe części. To właśnie przesyłki DL są tymi, które najczęściej trafiają do naszych skrzynek pocztowych. Firmy i urzędy nadają w nich faktury, listy powitalne do nowych klientów i wszelkiego rodzaju formalną korespondencję.