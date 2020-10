Roboty w US Army po kolejych testach

Chociaż nie przypominają Terminatora ani drodiów z "Gwiezdnych Wojen", to roboty już teraz zaczynają wchodzić na pole bitwy i zastępować żołnierzy. Po sukcesie bezzałogowych statków powietrznych używanych do rozpoznania i misji bojowych czas na ciężki sprzęt lądowy.

Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych ( US Army ) pracują nad dostosowaniem swoich istniejących pojazdów opancerzonych do działania bez ludzi we wnętrzu. Częściowo mają działać autonomicznie, a częściowo będą sterowanie zdalnie.

US Army uznała swój pierwszy eksperyment z włączeniem do swoich jednostek ciężkich, zrobotyzowanych wozów bojowych za sukces, mimo że nie wszystkie technologie funkcjonowały zgodnie z planem.

Pięciotygodniowe szkolenie, które rozpoczęło się w lipcu, a zakończyło w sierpniu, było częścią wieloletniego planu US Army polegającego wprowadzeniu do służby bezzałogowych pojazdów opancerzonych. Zwiększy to bezpieczeństwo żołnierzy i pozwoli im się skupić na innych zadaniach. Robotyczne pojazdy są drugim najważniejszym priorytetem US Army. Pierwszym jest zdolność do precyzyjnego rażenia ogniem na duże odległości.