Roboty spawalnicze 2023

Popularność robotów spawalniczych nieustannie rośnie. W branży przemysłowej i nie tylko stają się one nieodzownym elementem codziennej pracy. Mogą one same manipulować palnikiem, łącząc jednocześnie blachy. Co ważniejsze, roboty spawalnicze wykorzystywane być mogą w spawaniu laserowym, łukowym oraz w zgrzewaniu. Szacuje się, że w przeciągu kilku następnych lat zapotrzebowanie na tego typu maszyny diametralnie wzrośnie.

Roboty spawalnicze — co warto wiedzieć?

Roboty spawalnicze przemieszczają się po specjalnie zaprogramowanej ścieżce według pewnego schematu. Mogą być też sterowane wizyjnie, ale bardzo często wykorzystuje się obie metody jednocześnie, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i pożądane efekty. Dla wielu zakładów przemysłowych roboty spawające są na wagę złota. Pozwalają one przyspieszyć i zwiększyć produkcję o nawet kilkanaście procent względem innych tradycyjnych urządzeń. Oczywiście, sporo zależy też od konkretnego modelu robota spawalniczego.

Robot do spawania radzi sobie bez problemu z praktycznie każdym elementem. Kluczowa jest tutaj duża liczba osi, co znacząco zwiększa poziom precyzji. Mowa tutaj także o procesach produkcyjnych, które w swoich założeniach mają wytworzyć określoną liczbę takich samych produktów. W przypadku spawarek ręcznych jest to jednak niewykonalne — człowiek nie jest w stanie wykonywać dokładnie takich samych czynności i ruchów przez długi czas, zachowując przy tym maksymalną precyzję. Dlatego też firmy produkcyjne decydują się na spawanie robotem. Tego typu maszyny są też łatwe w obsłudze — wymagają jedynie nadzoru i ustawienia konkretnych parametrów.

Polecane automaty spawalnicze

Robot spawalniczy musi cechować się precyzją, wytrzymałością, łatwością obsługi i wieloma zaawansowanymi funkcjami. Najnowocześniejsze modele świetnie radzą sobie z powtarzalnymi czynnościami, a nawet z przenoszeniem dużych ciężarów. To bezcenne wsparcie działań produkcyjnych i logistycznych. Warto jednak wiedzieć, że poszczególne modele robotów przemysłowych mogą mieć różne zastosowania. Niektóre służą wyłącznie do paletyzacji, inne do lakierowania, a jeszcze inne do spawania.

Robot do spawania pozwala wprowadzić pełną automatyzację procesów produkcyjnych. Można go niemal dowolnie zaprogramować pod względem prędkości, kąta pochylenia czy trajektorii ruchu. Pomaga to firmie ograniczyć niepotrzebne koszty oraz zoptymalizować pracę pracowników.

Jednym z najlepszych przykładów tego typu urządzeń jest robot spawalniczy CNC. Mowa o najnowszej technologii, która doskonale radzi sobie ze spawaniem elektrycznym, ultradźwiękowym, plazmowym, punktowym czy spawaniu metodą TIG i MIG. Pozwala to osiągać więcej niż satysfakcjonujące wyniki w łączeniu różnych materiałów przy zachowaniu najwyższej jakości. Z perspektywy firmy to także spora oszczędność środków finansowych — obsługa robota jest stosunkowo prosta, co znacząco ułatwia sytuację w przypadku problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.