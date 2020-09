Robert W. Gore nie żyje. Wynalazca technologii Gore-Tex miał 83 lata

Wynalazca urodził się w 1937 roku w Salt Lake City w stanie Utah. Po studiach na University of Delaware i University of Minnesota dołączył do firmy WL Gore & Associates, założonej w 1958 roku przez jego rodziców - Wilberta i Genevieve. W 1976 roku zastąpił ojca na stanowisku szefa firmy, które piastował do 2000 roku.