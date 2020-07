"Robaki" o jadowitej ślinie? To może być pierwszy taki gatunek płaza

Chociaż wyglądają jak robaki, to stworzenia o nazwie caecilians są płazami. Jednak to nie ich wygląd przyciąga uwagę naukowców. Odkryli oni bowiem, że może to być pierwszy płaz, którego ślina jest jadowita.

Caecilians to przeważnie ślepe, pozbawione nóg płazy o gładkiej błyszczącej skórze. Ich wygląd od razu przywodzi na myśl węże lub dżdżownice, chociaż to nie on najbardziej zwraca uwagę. Naukowcy byli zaskoczeni, gdy u beznogich zwierząt znaleźli prawdopodobnie jadowitą ślinę - to byłby pierwszy taki przypadek wśród płazów.

Caecilians to grupa obejmująca prawie 200 różnych gatunków, które spotkać można w lasach tropikalnych na całym świecie. Są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości zachowań, jednak większość z tych zwierząt mieszka pod ziemią.

To sprawia, że caecilians nie są dobrze znane nawet naukowcom. I chociaż wiedzieli, że płazy mają trzy rzędy zębów w kształcie igieł - dwa na górze i jeden na dole - które prawdopodobnie pomagają drapieżnikom łapać i przełykać dżdżownice, to nigdy wcześniej nie spotkali się z tym, by u tych osobników występowały również gruczoły jadowe.

To właśnie zostało odkryte u jednego z osobników złapanych w Brazylii. Jednak Carlos Jared, biolog ewolucyjny w Butantan Institute w São Paulo i autor nowego badania, zaznacza, że konieczna jest dalsza analiza, aby potwierdzić, że ślina zwierzęcia jest naprawdę jadowita.

- Jeśli tak, to implikacje są uderzające - dodaje Emma Sherratt, biolog ewolucyjny z University of Adelaide w Australii, który nie był częścią badania. - Po pierwsze, oznaczałoby to, że jad ewoluował niezależnie zarówno u płazów, jak i gadów. To z kolei podważa dotychczasową wiedzę na temat ewolucji poszczególnych gatunków jadowitych zwierząt.

Jak do tej pory jedynym poznanym jadowitym płazem jest żaba Corythomantis greening, również znaleziona w Brazylii, która "kłuje" przez kombinację zatrutych gruczołów i ostrych kolców na twarzy.