Rewolucja w chirurgii kobiet? FDA zatwierdza przełomową metodę

Zgodnie z komunikatem FDA, Hominis to pierwsze zatwierdzone przez FDA urządzenie chirurgiczne wspomagane przez robota do wykonywania histerektomii przezpochwowej. Hominis przeznaczony jest do usuwania macicy w małoinwazyjny sposób, dzięki czemu pacjentki będą miały szansę szybciej dojść do siebie po zabiegu.