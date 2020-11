WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne technologie + 2 innogyfotowoltaika 5 godzin temu Artykuł sponsorowany Rewolucja w branży fotowoltaicznej - COMFORT Home od FOTON Technik COMFORT Home to rewolucyjne rozwiązanie dające użytkownikowi jeszcze więcej korzyści z wykorzystywania energii słonecznej. To ekosystem produktów, w ramach którego firma będzie oferować Klientom rozwiązania, zwiększające komfort ich życia. FOTON Technik, Grupa innogy swoją nową ofertę kieruje nie tylko do osób budujących nowy dom, ale przede wszystkim do właścicieli domów istniejących, którzy chcą je unowocześnić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Fotowoltaika staje się coraz powszechniejszą częścią codziennego życia tysięcy Polaków. Dziś własna elektrownia słoneczna, to już nie tylko darmowy prąd, ale także rozwiązanie, które daje każdemu właścicielowi domu możliwość bycia niezależnym energetycznie i ciepłowniczo. FOTON Technik przygotował kompleksowe rozwiązanie, aby wykorzystać wszystkie możliwości płynące z darmowej energii. Wprowadzenie COMFORT Home na rynek jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy i wsparciu przez Grupę innogy. COMFORT Home to wygoda i oszczędność! Koncept składa się z produktów, dostosowanych do potrzeb Klienta i został podzielony na cztery kategorie:

• Energia – stanowi bazę ekosystemu. Jest nią instalacja fotowoltaiczna zasilająca dom i urządzenia elektryczne w domu i w jego otoczeniu. Umożliwiamy Klientom wykorzystanie rozliczenia prosumenckiego i skorzystania z programów wsparcia.

• Równowaga - to pompy ciepła, które korzystają z energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej i pozwalają na ogrzewanie domu zimą i chłodzenie latem, a także na podgrzewanie bieżącej wody. Urządzenia w ofercie FOTON Technik zostały zaprojektowane w Polsce i są kompatybilne z instalacją fotowoltaiczną.

• Niezależność – to dzisiaj magazyn energii, który nie tylko magazynuje niewykorzystaną energię, ale także chroni właściciela domu przez niespodziewanymi blackoutami. Bateria magazynuje energię, którą można wykorzystać w wypadku czasowego braku dostępu do sieci energetycznej lub poprawić wykorzystanie energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne.

• Synergia - to zwieńczenie oferty. Będzie to dedykowana aplikacja FOTON Home którą zainaugurujemy na początku roku 2021. Dzięki niej Klienci FOTON Technik będą mogli zarządzać całym ekosystemem urządzeń COMFORT Home i smart home ze swojego telefonu. COMFORT Home to samowystarczalność, a także bezpieczeństwo energetyczne i cieplne dla domu. Stanowi połączenie czystej energii, ciepła i najnowocześniejszych osiągnięć technicznych. Koncepcja jest stale rozbudowywana o kolejne elementy, aby jeszcze bardziej odpowiadała potrzebom Klientów. - Wierzymy, że COMFORT Home to przyszłość każdego domu. Polska i Europa mają jasno wyznaczoną ścieżkę wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii i nie mówimy tu tylko o energii elektrycznej, ale również o energii cieplnej. Oferta COMFORT Home to łatwy sposób na ekologiczny i ekonomiczny dom. Polacy szybko zrozumieli, czym jest świadomość ekologiczna i wygoda niskich rachunków. Fotowoltaika z pompą ciepła oraz magazynem energii tworzy kompleksowe rozwiązanie dla domu. Stąd zrodził się pomysł usług i produktów dopasowanych do instalacji fotowoltaicznej. Nasze rozwiązanie COMFORT Home zakłada także pakiet usług COMFORT Care, dzięki którym nasz Klient zyskuje bezpieczeństwo i gwarancję na produkty oraz wykonawstwo instalacji – mówi Michał Skorupa, Prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa innogy. materiał klienta (materiał klienta) COMFORT Care – gwarancja jakości na lata COMFORT Home by FOTON Technik został rozbudowany o pakiet usług COMFORT Care, w ramach którego Klienci mogą w zestawie dobrać 10-letnią gwarancję na sprzęt, 5-letnią gwarancję produktywności i wykonawstwa oraz ubezpieczenie. W przypadku pompy ciepła jest to 5-letnia gwarancja z zapewnionymi serwisami w cenie instalacji. Ambasador FOTON Technik – Anna Nowak-Ibisz Do grona Klientów FOTON Technik dołącza Anna Nowak-Ibisz, która została ambasadorką firmy. W ramach współpracy będzie ona na bieżąco recenzować i opisywać korzyści płynące z korzystania z COMFORT Home. - Ten koncept bardzo pasuje do tego, kim jestem. Jestem samodzielna, niezależna, bardzo lubię komfort, a wcześniej miałam go bardzo mało, walcząc z domem, który został wybudowany przez moich rodziców w latach 90. Rachunki w tym domu są bardzo wysokie, a jednak chciałabym w nim zostać na długie lata. Połączenie fotowoltaiki z ogrzewaniem domu to coś, co bardzo mnie zainteresowało. Nie mogę się doczekać, aż przetestuję to rozwiązanie, szczególnie kiedy wiem, że łączy się ono z ochroną środowiska – mówi Anna Nowak-Ibisz, Ambasador FOTON Technik, Grupa innogy. Korzyści i ekologia Dzięki COMFORT Home każdy dom może stać się w 100% niezależny i zero emisyjny, a przy tym wolny od rachunków za prąd i ogrzewanie. Aktualnie mniej niż 10% budynków jednorodzinnych w Polsce ma na dachu instalację fotowoltaiczną. Dzięki tym prekursorom ekologicznego stylu życia Polska rocznie zmniejszy swoją emisję CO2 do atmosfery o ponad 2 mln ton. To pokazuje, że Klienci indywidualni mają dzisiaj ogromny wpływ na środowisko. Z pompą ciepła i magazynem energii każdy może osiągnąć neutralność energetyczną. FOTON Technik troszczy się też o środowisko korzystając z floty samochodów hybrydowych oraz wdrażając elektroniczny obieg dokumentów.

Oferta będzie dostępna w FOTON Technik od 1 grudnia 2020 r. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze