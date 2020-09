Retro wraca. Dlaczego pralki "frania" są tak popularne?

Gdy nie ma miejsca na dużą

Bywa, że taką, a nie inną pralkę kupujemy nie ze względu na wygląd czy funkcje, ale z powodu metrażu. Jeżeli nasza łazienka jest mała i nie ma możliwości postawienia w niej tradycyjnej pralki, często decydujemy się na zainstalowanie urządzenia w kuchni. Jeśli jednak i to nie wchodzi w grę, możemy rozważyć zakup pralki typu „frania”. To dobra opcja dla tych, którzy nie piorą rzeczy zbyt często, mają niewiele ubrań lub mieszkają sami. Koszt takiej pralki nie jest duży, a poza tym pralki wirnikowe są dużo tańsze w eksploatacji niż te automatyczne.

Idealna na wyjazd

Jeśli będziemy chcieli zrobić pranie na wyjeździe, musimy mieć jedynie dostęp do prądu. Wodę możemy wlać samodzielnie – wbudowana pokrywa zabezpiecza przed wylewaniem się wody na zewnątrz. Po dodaniu detergentu wkładamy ubrania do środka i wybieramy odpowiedni strumień wody. Dostosowujemy go oczywiście do rodzaju prania. Po zakończeniu prania należy spuścić wodę, przekręcając przełącznik na tzw. "spust wody". Za pomocą gumowego węża możemy wypompować wodę do wanny lub miski.