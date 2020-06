Rekordowe pioruny. Jeden z nich miał ponad 700 km długości

Światowa Organizacja Meteorologiczna informuje o dwóch nowych rekordach błyskawic. Jedna z nich miała ponad 700 km, co można porównać do odległości, którą trzeba pokonać samochodem z Gdańska do Zakopanego. Druga trwała aż 16,73 s, co oznacza, że była dwa razy dłuższa od poprzedniej rekordzistki.

Rekordowe megabłyskawice (zdjęcie ilustracyjne). (Getty Images)