Reklama sklepu internetowego – jak go skutecznie promować?

Jedną z najbardziej popularnych metod jest zakup reklam tekstowych Google Ads, które będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania – na dole i/lub na górze. Innym ciekawym pomysłem jest prezentowanie reklam na portalach zewnętrznych. Mogą to być zarówno witryny branżowe, których właściciele zarabiają na Google Ads, jak i popularne strony internetowe z ogłoszeniami lub porównywarki produktów. Kolejną opcją jest skorzystanie z Google Shopping. Rezultatem odpowiednio zoptymalizowanej kampanii będzie wyświetlanie się danych produktów ze sklepu internetowego w formie graficznej nad resztą wyników wyszukiwania.

Niemniej istotnym elementem działań marketingowych w obrębie sklepów e-commerce będzie postawienie na pozycjonowanie. SEO, czyli Search Engine Optimization, to dziedzina odpowiadająca za m.in. tworzenie witryny, która będzie wysoko indeksowana przez wyszukiwarkę internetową. Kampanie SEO należą do bardziej długotrwałych rozwiązań, ale jednocześnie same w sobie generują ogromną wartość. Poprawnie zoptymalizowana strona internetowa pod względem SEO będzie „przyjaźniejsza” dla algorytmów Google i tak samo – lub bardziej – atrakcyjna dla klientów! Dodatkowo pewne elementy kampanii SEO, np. tworzenie bloga firmowego dla sklepu online, pomogą nie tylko w wypozycjonowaniu strony. Takie części będą odpowiadały za kreowanie profesjonalnego wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Często pomogą w uzyskaniu wyższej wiarygodności i lepszej oceny od klientów. Ci ostatni widząc, że sklep angażuje się w kontakt z klientem, posiada wiele wartościowych treści na swojej witrynie, chętniej skorzystają z prezentowanej oferty.