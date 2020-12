Reklama bez contentu? Pozycjonowanie a kampanie reklamowe

Dzisiaj liczy się content

Zanim zaczniesz zastanawiać się, jak skutecznie przyciągnąć na swoją stronę kolejną grupę odbiorców, postaw na rzetelną analizę tego, co masz na stronie. Specjaliści z https://datamasters.pl podkreślają, że nieefektywność prowadzonych działań reklamowych bardzo często wynika z tego, że klienci trafiający na twoją witrynę nie znajdują na niej tego, czego szukają. Zanim więc zaczniesz walczyć o wyższą konwersję, postaw na rzetelną analizę swojej witryny zarówno pod względem contentu, jak i SEM/SEO - https://datamasters.pl/pozycjonowanie-seo-sem/ . Pamiętaj, że nie wystarczy tylko merytoryczny content. Musi on również dobrze prezentować się robotom Google. Czyli? Być napisany zgodnie z obowiązującymi w danym momencie zasadami algorytmów wyszukiwarek (obecnie przede wszystko BERT). Musi zawierać już nie tylko konkretne słowa kluczowe, ale przede wszystkim w wyczerpujący sposób odpowiadać na pytania, jakie użytkownicy wpisują do wyszukiwarki. Nagłówki, śródtytuły, wykpunktowanie - wszystkie te elementy graficzne również się liczą. Co ważne, tak przygotowany content daje ci szanse nie tylko na skuteczne pozycjonowanie organiczne, ale i otwiera drogę do skuteczniejszego działania SEM i kampanii AdWords.

Targetowanie - znajdź swojego odbiorcę

Tak jak copywriting SEO pozwala użytkownikowi znaleźć na twojej stronie odpowiedzi na nurtujące go pytania, tak targetowanie pozwala z kolei tobie kierować reklamę dokładnie do tych osób, do których chcesz dotrzeć. Kluczowe jest tutaj połączenie RTB i Programmatic - https://datamasters.pl/rtb-programmatic/. Programmatic to zautomatyzowany model zakupu reklamy online. RTB to system zakupu/sprzedaży w czasie rzeczywistym, który wyróżnia model aukcyjny. Dla połączenia tych dwóch rozwiązań kluczowe jest przede wszystkim jest targetowanie kampanii reklamowych. Oznacza to, że nie kierujesz już reklam do wszystkich użytkowników danej witryny, ale prezyzyjnie określonej grupy odbiorców. Dzięki temu twoja reklama jest bardziej "celowana", a w połączeniu z ciekawym i dobrze przygotowanym contentem jest w stanie przynieść znacznie wyższe wyniki konwersji.